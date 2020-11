Dossier nieuw zwembad Bredene officieel van start

Bredene gaat elf miljoen euro investeren in het nieuwe zwembad.

Ook outdoor

De gemeente wil een zwembad van 25 meter met 8 zwembanen en een gedeeltelijke beweegbare bodem, een instructiebad en een peuterbad. Ook een familieglijbaan staat op het verlanglijstje. “Het moet in ieder geval een zwembad zijn dat tegen democratische prijzen toegankelijk blijft, al is er voorlopig nog geen exact zicht op de tarieven," zegt burgemeester Steve Vandenberghe van Bredene. "Belangrijk is ook dat er in het project ook aanvullende recreatieve infrastructuur wordt voorzien, zowel indoor als outdoor," vult sportschepen Erwin Feys aan.