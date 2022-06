De dorpskern van Haringe, een deelgemeente van Poperinge, is helemaal vernieuwd.

De werken begonnen oorspronkelijk in de Haringestraat, omdat er daar een pompstation komt. Later werd het centrum er ook bijgenomen. Met dat pompstation is het volledige centrum van Haringe aangesloten op de waterzuivering van Aquafin.