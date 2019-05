Doris Verlindeplantsoen eert overleden vrijwilligster van Kom op tegen Kanker

Doris Verlinde was één van de bekendste actievoerders voor Kom op tegen Kanker. Ze zette zich jarenlang in voor het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker in Kortrijk en was er zelfs vanaf het allereerste Plantjesweekend bij. Alles samen was dat zo'n 24 jaar.

Verkoopsrecord

Ze mocht ook een record op haar conto schrijven: in 2014 verkocht ze 10.700 plantjes. Dat was het jaar waarin ze zelf met kanker gediagnosticeerd werd. Doris leed aan een zeldzame vorm van lever- en galwegkanker. Begin 2018 zette ze haar behandeling stop na 4 jaar vechten. Doris Verlinde overleed op 65-jarige leeftijd.

(lees verder onder de afbeelding)

(Doris Verlinde staat tweede van links op de foto)

Symbolisch

Om haar te bedanken en te eren, onthulden de stad Kortrijk, het Kortrijkse Mozaïek-plantjescomité, Kom op tegen Kanker en televisiezender Eén zaterdag dus een plantsoen dat haar naam draagt. Dat ligt langs de Fabriekskaai, een symbolische locatie: net om de hoek van Mozaïek.