Doorstart voor restauratie oude kerktoren Dudzele

In 2016 besliste Stad Brugge om de westbouwruïne van de voormalige Sint-Leonarduskerk van Dudzele verwerven. Dit is het enige zichtbare overblijfsel van de laatromaanse Sint-Leonarduskerk, nu Sint-Pietersbandenkerk genoemd. Lange tijd was Dudzele een belangrijk plaatselijke bedevaartsplaats, wat de grootte van de voormalige kerk in het dorpje verklaart.

Schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet: “Restauratie dringt zich al enkele jaren op. De Kerkfabriek startte het restauratiedossier in 2008 op, en stelde een architect voor de restauratie aan. Het restauratiedossier is besproken, maar nog niet goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Om de restauratie zo snel mogelijk te kunnen opstarten, neemt Stad Brugge nu het lopende contract met de restauratiearchitect en de veiligheidscoördinator over van de Kerkfabriek. Ook het onderhoud van de klok wordt door de Stad overgenomen.”

“Op die manier zal de Stad volledig instaan voor de verdere begeleiding van het restauratiedossier om dit waardevolle monument helemaal terug in ere te herstellen. De oude kerktoren is namelijk al sinds 1939 beschermd als monument en sinds 1978 ook als dorpsgezicht.”, aldus burgemeester Dirk De fauw.