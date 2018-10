Doorbraak in woonproject Broel in Kortrijk

In Kortrijk komt eindelijk schot in bouwproject Broel aan De Leie. Zo is de ontmanteling van het leegstaande Broelhotel eindelijk gestart.

Het iconische witte gebouw gaat tegen de vlakte, in de plaats komt een wooncomplex met 20 luxeflats. Het gaat om een project van de Global Estate Group uit Brugge. Aanvankelijk rees was protest bij buurtbewoners, maar de gevelstructuur is nu subtiel aangepast. Het woonproject zal om en bij de 17 miljoen euro kosten, over twee jaar al moet alles klaar zijn.