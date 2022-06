Doorbraak stadiondossier Cercle Brugge in de maak

Er is een doorbraak in de maak voor de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Cercle Brugge aan de Blankenbergse Steenweg. Dat laat de Stad Brugge weten.

"Met drie van de vier partijen die bezwaar hadden tegen de plannen hebben we een constructieve dialoog gehad", zegt de stad. "Zij trekken hun beroep nu in. Enkel met de vierde partij (Groen vzw Brugge) is er nog geen akkoord"

"Cercle Brugge kan snelle doorstart maken"

"De voorbije periode knoopte Stad Brugge – in samenspraak met minister Zuhal Demir – een constructieve dialoog aan met de partijen die beroep aantekenden", zegt de stad in een mededeling.

"Met drie van de vier partijen (Ghelamco, Novus en Bremhove) kwam de Stad tot een samenwerkingsovereenkomst.

De overeenkomst steunt op een masterplan voor de zones 'bedrijvigheid' en 'stedelijke activiteiten' voor de Blankenbergse Steenweg. Het masterplan voorziet in een afgestemde en logische aansluiting van beide 'zones' (weginfrastructuur, gedeelde parking ...).

In één beweging wordt zo ook alle benodigde infrastructuur voor Cercle Brugge voorzien in de zone ‘stedelijke activiteiten’. Op die manier kan Cercle Brugge desgevallend een snelle doorstart maken in het dossier rond de bouw van een nieuw stadion.

"Betreuren houding van Groen vzw"

Het masterplan voorziet ten slotte ook verregaande toegevingen op het vlak van natuurbehoud en natuurversterking aan Groen vzw Brugge, de vierde partij die beroep aantekende.

Ondanks bijvoorbeeld de realisatie van een publiek park van ca 12 ha en verregaande maatregelen op het vlak van duurzaamheid, wil Groen vzw Brugge echter het arrest van de Raad van State afwachten vooraleer rond de tafel te zitten.

De Stad en de andere partijen betreuren deze houding, die het dossier potentieel opnieuw jarenlang kan vertragen", zegt de Stad nog.

