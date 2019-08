Doorbraak op til bij cipiers gevangenis Brugge

Aanleiding was het gewelddadig incident van een gedetineerde die in de afdeling Hoge Veiligheid zat. Hij klopte drie bewakers het ziekenhuis in, één van hen moest geopereerd worden en is arbeidsongeschikt.

De cipiers van die afdeling besloten daarop om de gedetineerden niet meer te laten douchen of wandelen. Ook bezoek kregen ze niet meer. Dat laatste werd ook in de andere afdelingen geweigerd. Na verschillende vergaderingen met de directie vond afgelopen vrijdag een ultiem overleg plaats met justitieminister Koen Geens. Volgens de vakbonden was dat een constructief overleg.

Infrastructuur en personeel

Hij beloofde een aantal infrastructurele maatgelen te nemen om hun veiligheid te verhogen en enkele gedetineerden uit de afdeling Hoge Veiligheid worden overgeplaatst. Zo ook een gevaarlijke gedetineerde die eerstdaags naar een gesloten psychiatrisch centrum verhuist waar hij als geïnterneerde thuis hoort. Op termijn is het ook de bedoeling om het personeelskader uit te breiden.

Bekijk ook: