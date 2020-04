Door onveiligheidsgevoel meer controles op transmigranten in Zeebrugge

De politie voert de patrouilles in Zeebrugge op omdat er meer meldingen van transmigranten zijn. Al blijkt uit cijfers dat er vooral een subjectief onveiligheidsgevoel is.

Er zijn in maart ruim 240 vluchtelingen opgepakt in onze provincie. Dat zijn er een stuk minder dan in de afgelopen twee jaren. De trend zet zich ook deze maand door. Afgelopen nacht is er bij een politieactie in Zeebrugge zelfs niemand aangehouden. Wel is er vaste groep van 10 tot 20 Noord-Afrikanen die rond de haven blijven hangen.

Dirk De fauw, burgemeester Brugge: “De politie mag die mensen niet meer oppakken en naar het centrum in Neder-Over-Heembeek sturen. Daar kan men ze niet opvangen en de veilige afstand respecteren. Er zijn ook geen repatriëringen naar het vader- of moederland. Er is ook minder trafiek naar Zeebrugge. Die groep zit geblokkeerd.”