"Door hoge werkdruk soms onveilige situaties": West-Vlaamse bedrijven strijden met heftruck in Safety Battle

In het transportcentrum LAR in Rekkem hebben 4 West-Vlaamse bedrijven het tegen elkaar opgenomen in een Safety Battle voor heftruckchauffeurs. Een behendigheidswedstrijd tegen de klok, maar wel op een veilige manier. De wedstrijd wil heftruckchauffeurs sensibiliseren om veilig te rijden.

De vraag naar heftruckchauffeurs in onze provincie is heel groot. In 1 jaar tijd kreeg VDAB maar liefst 360 vacatures binnen. "Maar de veiligheid is prioritair als heftruckbestuurder en dat is wat we met deze oefening willen benadrukken," zegt Barbel Beyens van VDAB West-Vlaanderen. (lees verder onder de foto)

Heftruckchauffeurs van Alpro, Optima T, Berry Alloc en VDAB daagden elkaar in Rekkem uit met de elektrische heftruck. Eerst moesten ze een behendigheidsparcours met slalom afleggen om daarna een basketbal in de ring gooien. Voor elke onregelmatigheid bij het manoeuvreren krijgt de heftruckchauffeur strafpunten. Niet eenvoudig, beseffen de ervaren heftruckbestuurders: "Het is inderdaad anders als er zoveel mensen op staan te kijken en als er een tijdsdruk mee gemoeid is," zegt Jonah Vandenbussche.

Onveiligheid door werkdruk

Door de hoge tijdsdruk op de werkvloer ontstaan er soms onveilige situaties. Vorig jaar waren er in ons land zo’n 1500 ongevallen met heftrucks in bedrijven. De vraag naar opgeleide en gecertificeerde heftruckchauffeurs is groot bij de West-Vlaamse bedrijven. Vorig jaar heeft VDAB hier een 70-tal mensen opgeleid. Vandaag staat bij ons een 50-tal vacatures open.

Uiteindelijk won VDAB wint de eerste West-Vlaamse Safety Battle voor heftruckchauffeurs.