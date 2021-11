Door corona veel minder Britten op oorlogsbegraafplaatsen

De Britten kunnen sinds kort weer vlotter naar hier komen, maar velen wachten toch nog wat af. Wij konden vanmorgen maar weinig herdenkingstoeristen vinden. Maar ze zijn er wel. En ze zijn ervan overtuigd hoe nuttig het is om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te blijven herdenken.

Op Lijssenthoek Cemetery in Poperinge troffen we drie Britten. Ze zijn lid van de Wipers Pals. Een Britse vereniging die normaal elk jaar de Westhoek bezoekt, en gewoonlijk zijn ze met meer. Derek Bond: "We zijn een groep vrienden. We komen normaal met negen. Maar door de coronabeperkingen zijn we maar met drie. We komen om respect te tonen. We proberen elk jaar te komen. Maar vorig jaar kon het niet. Het is twee jaar geleden dat we hier waren. We zijn heel blij dat we terug zijn."