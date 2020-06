De raadkamer in Kortrijk heeft beslist dat acht agenten niet vervolgd moeten worden voor buitensporig politiegeweld en volgt daarmee de vraag van het parket.

Lamine Bangoura, een man van 27, werd twee jaar geleden in Roeselare uit zijn huis gezet. De politie-agenten overmeesterden hem, hij stierf wat later. Hun advocaat vergeleek de zaak met die van George Floyd, de zwarte man die in Amerika stierf toen agenten op hem gingen zitten. Ook familie en vrienden van Lamine Bangoura zien de agenten als de schuldigen voor de dood van Lamine. De familie tekent dan ook beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer.

