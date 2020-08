Donkere wolken boven carnaval 2021

De Oost-Vlaamse stad Ninove heeft nu al beslist dat er op 21 februari geen carnavalstoet door de straten zal trekken. In West-Vlaanderen kijken de meeste carnavalsgemeenten nog de kat uit de boom, maar bij de carnavalisten is de stemming somber.

Wij nemen in september een beslissing of het carnaval in Heist kan doorgaan, zegt Jan Mobee, schepen van evenementen. De zondagstoet staat op 14 februari ingepland, op dinsdag volgt dan normaal de verlichte avondstoet. De kustgemeente had al overleg met de organiserende orde van Hof der Prinsen. Knokke-Heist wil nog even afwachten hoe de corona-situatie evolueert, tegen eind september wordt de knoop doorgehakt.” Hetzelfde verhaal horen we bij Toerisme Blankenberge, daar wordt de knoop over twee weken doorgehakt.

Ook burgemeester Hendrik Verkest van Wingene ziet carnaval Zwevezele op 14 februari liever doorgaan: “De afschaffing is nog niet aan de orde. We hopen op betere coronacijfers. Ook onze twee kerstmarkten van Wingene en Zwevezele in december blijven voorlopig op de agenda staan. We proberen op die manier toch enkele publieke-sociale activiteiten te organiseren, natuurlijk onder de geldende veiligheidsmaatregelen.”

West-Vlaamse prinsenverkiezing geschrapt

Bij de carnavalsfederatie West-Vlaanderen is de stemming somber: “ Verschillende gemeenten hebben carnaval 2021 al van de activiteitenkalender geschrapt. Wij gelasten alvast de West-Vlaamse prinsenverkiezing begin december af, die is uitgesteld naar december 2021. Het is onmogelijk om in coronatijden 500 mensen samen te brengen”, zegt voorzitter Germain Kindt.

“Hoe dan ook is corona een ramp voor de hele carnavalswereld. Er komt weinig geld binnen want kaartingen, etentjes en sponsoring liggen nu heel moeilijk… Ik denk dat veel groeperingen ermee zullen stoppen.”

Als grote stoeten niet doorgaan, volgen ook de kleine

Verschillende gemeenten zagen vorig jaar al carnaval in het water vallen: Bredene, Veldegem en Poperinge. Die laatste stad zou de stoet uitstellen naar augustus maar ook dat plan gaat niet door. Xavier Inion, orde van de Potuls: “Wij zijn klaar voor een stoet in 2021. We hebben een nieuwe wagen en ook de kostuums liggen al klaar. Maar het is afwachten. Ninove schrapt het carnaval, ook in Aalst wordt alles onzeker want daar starten de voorbereidingen normaal in september. En als de grote stoeten niet doorgaan, volgen de kleine.”

Voor de carnavalsordes is corona een financiële ramp. Geen stoeten betekent geen inkomsten. "Ook de huur van de loods voor onze praalwagen loopt door. Dit mag geen jaren duren."