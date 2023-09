"Donderslag bij heldere hemel": onrust in serviceflats die afgebroken worden

Een dertigtal bewoners van assistentiewoningen in Torhout is teleurgesteld en boos omdat het gebouw waarin ze wonen binnen een kleine twee jaar sluit en ook tegen de vlakte gaat. In de plaats komt er een nieuw complex.

Ze zijn gisteren op de hoogte gebracht van de plannen. Ze moeten nu op zoek naar een ander onderkomen. De zorggroep belooft wel om hen te helpen.

"Zeer emotioneel"

"Een donderslag bij heldere hemel, voor iedereen. En zeer emotioneel. Er waren meerdere mensen die weenden."

Het nieuws van de sluiting en de sloop is bijzonder hard aangekomen bij de bewoners. Ter Remberthove gaat vanaf midden '25 tegen de vlakte.

Marijke Snauwaert, dochter van een bewoonster: "De mensen zijn allemaal gelaten, sommige mensen zijn in paniek en ik denk echt wel dat er mensen gaan zijn die een verhuizing niet gaan overleven."

De moeder van Marijke is 87 en woont in één van de assistentiewoningen. Zij krijgt nu anderhalf jaar de tijd om te zoeken naar een oplossing, net als Marcel die er nog maar een jaar woont.

Marcel Vereecke: "Ik heb dan ook geschilderd en nieuwe meubelen gekocht. Een beetje geïnvesteerd omdat het voor de rest van mijn leven was natuurlijk. Maar blijkbaar dus niet."

Directie belooft hulp

De directie belooft om te helpen zoeken naar een nieuw onderkomen voor de 27 bewoners. Sinds begin dit jaar is er trouwens al een opnamestop.

Stephanie Deprez, algemeen directeur van zorggroep Houtland: "Er zijn verschillende opties. We hebben de expertise binnen onze vzw Zorgroep Houtland in de campus van Koekelare waar wij een woonzorgcentrum hebben. Wij hebben onze sociale contacten, onze sociale kaart is zeer groot. Uiteraard gaan we die inzetten voor onze bewoners."

Marijke Snauwaert, dochter van een bewoonster: "De mensen gaan moeten nemen wat er voorgesteld wordt. Koekelare, Beerst, Leke. Helemaal buiten de leefwereld van de mensen. Al de mensen hangen hier samen en die gaan allemaal gesplitst worden. De ene naar hier, de andere naar daar…"

Marcel Vereecke: "Ik ben een Torhoutenaar, ik woon al heel mijn leven in Torhout, en ik blijf in Torhout. Wat zijn de mogelijkheden voor jou? Zeker geen serviceflat, want er zijn geen enkele meer beschikbaar, de lijst bij het OCMW is enorm lang geworden. Er is niets meer ter beschikking. Dus ergens een appartementje zoeken."

Het oude gebouw is volgens de directie aan vervanging toe. Tegen 2028 komt er een nieuw woonzorgcomplex.