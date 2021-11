Dominique Persoone is West-Vlaams Ambassadeur 2021

De Brugse chocolatier haalde het op de Gala-avond in La Brugeoise in Brugge van andere genomineerden Will Tura, Emma Meesseman, Flip Kowlier, Yves Lampaert, Jean-Pierre Six, Brihang, Jennie Vanlerberghe, Anneleen Fransen en Michèle George.

Het is voor de vierde keer dat De Krant van West-Vlaanderen, Radio 2, Focus & WTV en het provinciebestuur op zoek gingen naar iemand die het voorbije jaar een straffe prestatie neerzette én “West-Vlaanderen àdemt” zoals juryvoorzitter Michel D’Hooghe het verwoordde. Dominique Persoone beantwoordt als geen ander aan deze criteria vinden zowel de vakjury als de lezers, luisteraars en kijkers tijdens de stemronde bij de organiserende media. Nicolas Staelens, journalist bij Focus & WTV: ‘Na Wim Lybaert in 2018, Niels Destadsbader in 2019 en het duo Wim Opbrouck-Saghine Lampaert vorig jaar, is dit toch een vierde straffe winnaar. West-Vlaanderen heeft komend jaar weer een schitterende ambassadeur.”

"Trots op mijn roots"

Persoone is niet alleen een primus in zijn vak, hofleverancier en actief van Brugge over Mexico tot in Congo. Vooral zijn sappig West-Vlaams valt niet te negeren, zelfs niet op nationale televisie waar hij het voorbije jaar zowel in ‘Over De Oceaan’ als ‘Junior Bake Off Vlaanderen’ voor de vrolijke en culinaire noot zorgde.

“Ik ben trots op mijn roots”, weet de chocolatier te vertellen. “Ik voel me een beetje als een missionaris die heel de wereld West-Vlaams wil aanleren, want dat is zonder twijfel de mooiste taal die er bestaat.”

(foto's: Davy Cogghe)