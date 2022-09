Dominique & Julius Persoone zijn "Chocolatier Van Het Jaar 2023"

Dominique Persoone en zijn zoon Julius van The Chocolate Line uit Brugge zijn verkozen tot "Chocolatier Van Het Jaar 2023" door de culinaire gids Gault&Millau. "Een mooier cadeau kan ik me niet voorstellen", reageert Dominique op zijn Instagram-pagina.

Gault&Millau maakt voor de zevende keer een selectie van de beste chocolatiers bekend in haar jaarlijkse chocolatiergids. De Gault&Millau Chocolatier gids brengt zoals elk jaar een selectie van de beste chocolatiers op basis van diverse blinde degustaties.

Gault&Millau bekroonde traditiegetrouw ook drie chocolatiers met de titel ‘Chocolatier of the Year’. Voor Vlaanderen is dat The Chocolate Line van Dominique en Julius Persoone.

"Pionier en grensverleggend"

"Dertig jaar is Dominique Persoone met The Chocolate Line als pionier en grensverleggende chocolatier hyperactief", zegt Gault&Millau.

"Zo lang zelfs dat hij zijn naam al deelt met die van zijn zoon Julius die als tweede generatie zijn intrede heeft gemaakt. Om samen met zijn vader de waarden van The Chocolate Line te bestendigen en in zijn schaduw mee te genieten van deze Award.

Dominique Persoone maakte het ambacht sexy. Een begrip dat hij trouwens vaak zelf gebruikt om te benadrukken dat chocolade hip, cool en verleidelijk kan zijn. En om aan te tonen dat zijn relatie met chocolade naast professioneel vooral passioneel is en appelleert aan de chocoladefreak die samen met hem graag terugkeert naar de roots.

Dat laatste woord neemt hij letterlijk. Hij werkt onder meer met de opbrengst van eigen cacaoplantages in Mexico en is in ons land één van de wegbereiders van het boom tot reep gedachtegoed. Daarvoor engageert hij zich met lokale boeren en een deel van de opbrengst vloeit in Mexico terug naar plaatselijke dierenzorg."