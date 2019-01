Dolle chauffeur vrijgelaten onder voorwaarden

De man die in de nacht van vrijdag op zaterdag verschillende mensen en voertuigen moedwillig heeft aangereden, is vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en nadien vrijgelaten onder voorwaarden.

Het parket meldt dat de man wel in verdenking gesteld wordt van poging doodslag, opzettelijke beschadiging en belaging.

De bestuurder veroorzaakte in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn bestelwagen een hele reeks aanrijdingen in Harelbeke, Izegem en Ingelmunster. Volgens ooggetuigen raakten daarbij acht mensen gewond. Wat het motief van de man was, en of hij onder invloed was, is voorlopig nog onduidelijk.

Kort na de feiten kon de politie de verdachte arresteren. Hij is nu vrijgelaten onder voorwaarden en zal zich wellicht later moeten verantwoorden voor de rechter.