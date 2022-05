Dolfijntjes geven concert voor Brugse vrijwilligers

De muziekgroep met Wim Opbrouck en Wim Willaert bestaat 30 jaar en gisteravond was het eerste concert van het jubileumjaar. De Dolfijntjes hebben ook een nieuw album uit. “Verre Rien” is hun derde album. Wim Willaert & Wim Opbrouck, De Dolfijntjes: “Een gezonde injectie energie, humor, ontroering, West-Vlaamse meestampers, alles zit er eigenlijk in. Maar ook kleine fijne liedjes. De Dolfijntjes is nooit “what you see is what you get”. Het is altijd verrassend. Het is op vinyl. Dat is echt anders dan een CD of digitaal.”