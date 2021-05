Dokwerkers PSA Zeebrugge krijgen werkbonus na korte actie

Dokwerkers bij PSA in Zeebrugge hebben vanmorgen kort het werk neergelegd. Ze eisten dezelfde postcoronapremie als hun collega's bij een zusterbedrijf in de haven van Antwerpen.

PSA in Zeebrugge is een overslagbedrijf van woud- en papierproducten. Vanuit Zeebrugge verdelen ze over heel Europa. BIj een zusterbedrijf uit dezelfde groep in de Antwerpse haven krijgen arbeiders een werkbonus. De havenarbeiders bij PSA legden daarop drie kwartier het werk neer, en vroegen om uitleg.

Het management heeft de situatie bekeken, en kwam vanmiddag met goed nieuws: ook de havenarbeiders op timetable bij PSA in Zeebrugge zullen zo'n werkbonus krijgen.

Intussen is iedereen weer aan het werk.