Dokwerker redt automobilist uit water in Zeebrugge

In Zeebrugge heeft een dokwerker vanmorgen vroeg een man gered van de verdrinkingsdood. Hij hielp hem uit het water nadat hij met zijn wagen in het water was beland.

Het incident gebeurde vanmorgen even voor 5 uur in de Kiwiweg in de haven van Zeebrugge. Aan de Pierre Vandammesluis kwam de wagen in het Verbindingsdok terecht.

De bestuurder, een wat oudere man, kon met behulp van een dokwerker, die het voorval zag gebeuren uit zijn auto gered worden. Langs de Kiwiweg staan betonblokken om zulke ongevallen te vermijden maar de man belandde in het water, tussen de blokken.

Auto niet gezonken

De automobilist had geluk dat zijn wagen op de rand van het dok bleef steken en niet naar de bodem zakte. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De hulpdiensten kwamen onder meer met duikers en een boot ter plaatse maar moesten niet ingrijpen.

De wagen werd getakeld en is rijp voor de schroothoop.