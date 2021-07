Dokters uit binnenland deze zomer aan de slag aan onze kust

In De Panne is de eerste ‘summerdoc’ aangekomen, een huisdokter uit Hasselt. 7 dokters uit het binnenland komen deze zomer de huisartsen van De Panne versterken, omdat die overbelast geraken.

De Panne ging via een communicatiecampagne op zoek naar extra dokters, die hier een vakantie willen doorbrengen en bijspringen in het toeristisch seizoen. De 'summerdoc' krijgt een vakantiewoning en kabinet ter beschikking. Maar blijkbaar worden ook andere kustgemeenten geconfronteerd met een huisartsentekort. In de zomer vervijfvoudigt de bevolking in De Panne.

Voor de zomer is ‘summerdoc’ een meer dan geslaagd project. Er hebben zich 20 kandidaten gemeld uit het binnenland. Maar op lange termijn zit De Panne wel met een tekort aan huisartsen.

Ook andere kustgemeenten zullen naar creatieve oplossingen moeten zoeken, want het huisartsentekort, zeker in de zomer, is geen probleem van De Panne alleen, zo blijkt.

"Ik denk dat wij niet de enige zijn aan de kust. Ik denk wel dat onze buren nu aan het kijken zijn van hoe wij dat doen. Dat moet zeker navolging krijgen in andere gemeenten, dat is een feit", weet Wim Janssens, Eerste Schepen in De Panne.

Lees ook