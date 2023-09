"Doe eens normaal!": 112.000 euro verwaarlozingstaks voor ouderlijke hoeve

Volgens de stad heeft de man al 7 jaar niets gedaan om het dossier in orde te brengen. Het houdt de deur op een kier voor een billijke regeling.

"Doe eens normaal!"

Anthony Deketelaere uit Oostende toont ons het aanslagbiljet van de stad dat vorig week in zijn bus viel. Boosdoener zijn de restanten van de ouderlijke hoeve in zijn achtertuin. Die staan al zeven jaar op een lijst van verwaarloosde panden, en daar heft de stad belastingen op.

"Ik kan er niet bij dat zoiets kan", zegt Anthony. "Doe eens normaal. Het basisbedrag is 4.500 euro en dat is maal factor 25 waarom niet maal factor 50 of 100. Maar dat ze gewoon zeggen: Anthony geef de sleutels van de eigendom."

Bedrag steeds hoger

Na drie jaar gedogen heft Oostende al vier jaar belastingen op de leegstaande hoeve. Met terugwerkende kracht en de bedragen worden steeds groter.

Schepen van Wonen in Oostende Kurt Claeys: "Het is een groot bedrag. Maar de doelstelling is niet van de stad te betalen maar de mensen ertoe aan te zetten het probleem in orde te brengen. Zorg dat die verwaarlozing en leegstand weg is. Als je niets doet kom je in die situatie dat het blijft oplopen. Dat hij dan met een plan van aanpak komt en het oplost. Dat hij ook een vergunning aanvraagt want uiteindelijk zijn dat omgevingsvergunningsplichtige werken."

"Beter subsidiëren dan beboeten"

Anthony betaalde de stad Oostende in totaal al zo’n 50.000 euro voor wat overblijft van de hoeve die zijn grootouders in de jaren '30 van de vorige eeuw aankochten.

Anthony: "Van hen is het simpel: ofwel knap je het op binnen de drie jaar ofwel smijten we het of. Mijn vader is daar geboren, mijn grootouders hebben daar nog gewoond. Mijn vader is daar geboren…voor mij is dat geen hoop stenen.

In Oostende worden zoveel mooie gebouwen afgesmeten. Het is grappig in wezen zouden ze moeten subsidie geven om zoiets in eer te houden in plaats van beboeten."

Schepen Kurt Claeys: "Ik denk wel als wij een dossier krijgen waar voldoende argumenten zijn en een plan van aanpak komt die zegt wat hij gaat doen moeten we dat bespreekbaar maken. Is dat een garantie dat er een oplossing komt? Neen ,dat kan ik niet zeggen."

Anthony is niet de enige die een torenhoog aanslagbiljet in zijn bus kreeg. Oostende heeft er een twintigtal uitgestuurd.