Dodelijke brand in Oostende was wanhoopsdaad

De dodelijke brand woensdagnamiddag in Oostende werd opzettelijk aangestoken. Volgens de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen wijst alles in de richting van een wanhoopsdaad van de bewoner die bij de brand het leven liet.

Buurtbewoners verwittigden de hulpdiensten toen ze woensdag rond 14 uur een rookpluim opmerkten aan de achterzijde van het pand in de Stenenstraat. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. In het getroffen appartement werd het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Het ging om de bewoner van het bewuste appartement op de eerste verdieping.

In eerste instantie was nog niet duidelijk hoe het vuur precies was ontstaan. Het parket stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken. Uit de bevindingen van de expert is nu gebleken dat de brand opzettelijk werd aangestoken. Het slachtoffer zou de brand dus zelf veroorzaakt hebben, omdat hij uit het leven wilde stappen. Meer details over de feiten zal het parket daarom ook niet vrijgeven.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

