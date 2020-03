Dodelijke brand Kortrijk: weer klachten over personeelstekort bij brandweer

Volgens de vakbond zijn er ’s nachts maar zes mensen in de brandweerkazerne aanwezig, en dat zouden er te weinig zijn. Het is niet de eerste keer dat het probleem naar boven komt. Er is eerder al actie gevoerd door personeelsleden. Er kwam toen een engagementsverklaring van de zoneleiding, met onder meer de belofte voor twee extra mensen in de nachtpermanentie. Dit waren de andere beloftes toen:

De nachtpermanentie breidt uit met twee mensen

Beroepsambulanciers en dispatchers kan in shiften van 12 uur werken

De ziekenwagen in Harelbeke kan weer vertrekken binnen de 2 minuten, in plaats van 5 minuten.

De wettelijk voorziene diplomatoeslag wordt met terugwerkende kracht uitbetaald

De zone onderzoekt andere mogelijke versterkingen

De vakbonden zouden die beloftes evalueren aan het eind van het jaar, en dreigden met hardere acties mocht er geen beterschap zijn. Het gemor is dus duidelijk nog niet voorbij.

Reactie zoneleiding

Voorzitter Francis Benoit is niet opgezet met de kritiek van de socialistische vakbond - de christelijke vakbond distantieert zich trouwens van die uitspraken. "De brandweer heeft wel degelijk snel gehandeld, en heeft met man en macht het vuur bestreden. Dit is een syndicale actie op de kap van het slachtoffer en de nabestaanden. Onderhandelingen horen te gebeuren rond de tafel."

Volgens Benoit is er trouwens later deze maand nog overleg tussen de zoneleiding en de vakbonden.

