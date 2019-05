Vannacht is er een dodelijk slachtoffer gevallen bij een verkeersongeval in de Oosterlaan in Waregem. Drie andere inzittenden raakten gewond. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De wagen verloor rond 1 uur 45 in een bocht de controle over het stuur en knalde op een geparkeerde oplegger. Na een botsing met de vangrails kwam de wagen even verder tot stilstand.

Over de omstandigheden van het ongeval is er voorlopig nog niets bekend. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse. Door het ongeval was de Oosterlaan in Waregem tussen de Stationsstraat en de Zultseweg bijna de volledige nacht afgesloten.