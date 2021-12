Gisterenavond is bij een zwaar ongeval langs de Brugsesteenweg in Roeselare een motorrijder om het leven gekomen.

Het ongeval gebeurt omstreeks kwart voor tien aan de rotonde nabij de Wijnendalestraat. De 29-jarige Roeselarenaar verliest de controle over zijn motor en knalt tegen een boom. De motorrijder krijgt ter plaatse de eerste zorgen toegediend van de hulpdiensten. Hij wordt in heel kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis maar daar overlijdt hij even later.