Dodelijk verkeersongeval in Ichtegem door overdreven snelheid

Rond 17 uur heeft zich een dodelijk verkeersongeval voorgedaan op de Oostendesteenweg in Ichtegem. Een auto sloeg linksaf en kwam daarbij in botsing met een motor die net aan het inhalen was. De motorfietser (geboren in 1988) overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen zou de motorrijder te snel gereden hebben. De precieze snelheid wordt nog onderzocht. De bestuurder van de wagen blies negatief.