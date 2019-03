Dodelijk verkeersongeval in Assebroek

In de Odegemstraat in Assebroek bij Brugge is er zaterdagmorgen rond 7 uur een dodelijk verkeersongeval gebeurd.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kinderboerderij De Zeven Torentjes. Een bromfietser en een auto kwamen er frontaal in botsing. Daarbij kwam een vrouw om het leven. Hoe het ongeval precies is gebeurd, wordt onderzocht.

Uit de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige is gebleken dat de bromfietsster voorrang had. De bestuurder van de wagen reed wellicht iets te snel. Ook de bromfietsster reed mogelijk sneller dan in zone 30 toegelaten. Wellicht had de bestuurder het slachtoffer niet opgemerkt. Bij de man was er sprake van alcoholintoxicatie, maar hij was niet in staat van dronkenschap. Dat laat het parket van Brugge weten.

Door het ongeval was de Odegemstraat gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.