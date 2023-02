Dodelijk ongeval rond Zarren: Georgiër overleden, ander slachtoffer kritiek

Bij het ongeval botsten een Opel Astra en een Ford Focus frontaal tegen elkaar. Daarbij werd de bestuurder van de Opel Astra, een Georgiër geboren in 1996, uit zijn wagen geslingerd. De man overleed en was op slag dood.

De bestuurder (°1982) van de Ford Focus is een man uit Kortemark. Hij zat zwaar gekneld in zijn wagen en moest door de brandweer bevrijd worden, daarna werd hij in allerijl onder politie-escorte in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare.

Het parket Brugge onderzoekt met de hulp van een verkeersdeskundige nu de precieze omstandigheden. Er waren geen ooggetuigen aanwezig. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige moet het dodelijk slachtoffer op een bepaald moment de controle over het stuur verloren zijn, waardoor hij van zijn rijbaan afweek.