Dodelijk ongeval Rome: Italiaan die twee West-Vlaamse vrouwen aanreed was onder invloed van drank en drugs

De Italiaanse chauffeur die vluchtmisdrijf pleegde na het dodelijk ongeval met twee West-Vlaamse vrouwen in Rome was onder invloed van drank en drugs. Hij reed ook zonder rijbewijs.

De man zit ondertussen in de cel, zijn wagen is in beslag genomen. De zaak leeft enorm in de Italiaanse hoofdstad, zo deelde de Burgemeester van Rome een boodschap op sociale media gericht aan de families van Jessy en Wibe. De families van de twee vriendinnen zijn ondertussen aangekomen in Rome. Dat schrijft HLN.

De twee vrouwen uit Wevelgem en Menen die dit weekend in Rome zijn omgekomen bij een verkeersongeval, waren zelf uitgestapt om hulp te bieden. Voor hen was al een ander ongeval gebeurd. Een auto reed de twee vriendinnen in volle vaart aan, de chauffeur reed daarna door.