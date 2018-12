Bij een ongeval op de Ringlaan in Tielt is maandagavond een dodelijk slachtoffer gevallen.

Het ongeval gebeurde maandag omstreeks kwart over vijf ter hoogte van het kerkhof op de Ringlaan. Een bestelwagen reed er in op een geparkeerde vrachtwagen. In de bestelwagen zaten twee personen. Eén van hen overleefde de klap niet, de andere persoon werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis even verderop.

Ringlaan afgesloten

Door het ongeval is de Ringlaan afgesloten in de rijrichting van Deinze. Er staat een file vanaf Pittem. Richting Ardooie kan het verkeer wel stapvoets verder.