Het ongeval met een paramotor in Vladslo van woensdagavond, waarbij een jonge vrouw van 32 neerstortte en overleed, is niet te wijten aan een technisch defect. Dat blijkt uit het rapport van een deskundige die de omstandigheden van de crash onderzocht.

De jonge vrouw, een ervaren pilote, was met haar vriend en vader gaan vliegen maar het ging fout toen ze vanop 250 meter hoogte naar beneden wou zakken. Tijdens die daling is de vrouw onwel geworden en verloor ze het bewustzijn. Haar vriend probeerde nog contact te maken via de microfoon, maar er kwam geen reactie meer. De hulpdiensten kwamen na de crash nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten.