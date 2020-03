Dodelijk ongeval met fietser in Gullegem

In Gullegem bij Wevelgem is deze middag een dodelijk ongeval gebeurd. Daarbij kwam een fietser om het leven.

Bij het oversteken van de brug over de A19 zou het misgelopen zijn voor de fietser. Een vrachtwagen reed de fietser aan, verschillende personen zagen het ongeval gebeuren. De hulpdiensten waren snel ter plaatste maar alle hulp kwam te laat. Over de omstandigheden van het ongeval en de identiteit van het slachtoffer is momenteel nog niets bekend.