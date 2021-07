Dodelijk ongeval in Harelbeke, bestuurders op de vlucht

Door een verkeersongeval met een gekantelde vrachtwagen in Harelbeke was de E17 richting Frankrijk sinds half vier versperd voor alle verkeer. Er zijn twee dodelijke slachtoffers gevallen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Het ongeval deed zich voor rond halfvier zaterdagmorgen, toen een zwarte Peugeot met Franse nummerplaat ter hoogte van de brug over de Beneluxlaan een wiel verloor en midden de snelweg tot stilstand kwam. Beide inzittenden van de Peugeot lieten hun wagen achter en sloegen op de vlucht.

Hulp kwam te laat

Luttele minuten later werd de stilstaande wagen aangereden door de nietsvermoedende vrachtwagenbestuurder, waardoor de vrachtwagen met Letse nummerplaat kantelde en tegen een verlichtingspaal in de middenberm terechtkwam. De oplegger knakte af en kwam dwars over de snelweg te liggen. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse, maar voor de vrachtwagenbestuurder en de tweede chauffeur van de vrachtwagen kwam alle hulp te laat.

Snelweg vrij maken

Heel wat paletten met grote zakken potgrond waarmee de oplegger geladen was, kwamen op de snelweg. Verschillende vrachtwagens en een kraan eraan te pas om de lading op te ruimen en de snelweg zo snel mogelijk vrij te maken voor het verkeer richting Frankrijk. Door het ongeval sloeg de dieseltank van de vrachtwagen lek, waardoor een deel van het goedje op het wegdek terechtkwam. De brandweer kon door het plaatsen van een opvangbak verdere verspreiding van het goedje voorkomen en maakte nadien het wegdek terug proper.

Kilometerslange file

Omdat de E17 volledig versperd was, ontstond heel snel een kilometerslange file die vooral vakantiegangers en vrachtwagenchauffeurs trof. De opritten van de E17 in Deerlijk en Waregem werden meteen na het ongeval afgesloten, het verkeer die de snelweg wou nemen om richting Frankrijk te rijden, diende dat te doen via alternatieve wegen.

Omdat ook de E17 richting Gent ter hoogte van het ongeval bezaaid lag met brokstukken, werd ook de linkerrijstrook afgesloten. Omstreeks 6u konden de vele personenwagens die in de file stonden rechtsomkeer maken en ter hoogte van Deerlijk de snelweg verlaten. De vele stilstaande vrachtwagens moesten in eerste instantie blijven staan maar rond 7u45 - zodra de pechstrook vrijgemaakt was - het ongeval voorbijrijden.

Reconstructie

Verwacht wordt dat het takelen van de oplegger en de trekker, alsook het beveiligen van de verlichtingspaal in de middenberm, nog de hele zaterdagvoormiddag in beslag zal nemen.

Het Parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk stelde een deskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te reconstrueren.

Reizigers

Op de snelweg staan veel buitenlandse reizigers die vertrekken op vakantie naar het zuiden. Honderden vakantiegangers stonden een lange tijd in de file. Na ongeveer drie uur stilstaan konden de eerste auto's rechtsomkeer maken onder begeleiding van de politie.

Rijbaan vrij

Iets na twaalf uur meldde het Vlaams Verkeerscentrum dat de weg is vrijgemaakt.