Onderzoek heeft aangetoond dat de persoon die gisteren is overleden op de E40 tussen Middellkerke en Gistel uit een rijdende vrachtwagen is gesprongen.

De man zat in de vrachtwagen samen met 7 andere transmigranten. Het slachtoffer is vermoedelijk een dertiger met de Eritrese nationaliteit. Het onderzoek naar de juiste identiteit en omstandigheden loopt nog.

Het slachtoffer zou in de nacht van vrijdag op zaterdag iets voor 2 uur aangereden zijn en werd ongeveer 200 meter meegesleept. Daarna is het slachtoffer in het donker nog door meerdere auto's overreden.

De autoweg werd een drietal uur afgesloten om de vaststellingen te kunnen doen.

LEES OOK: