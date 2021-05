Dodelijk ongeval E40 Jabbeke: auto op boom

Het ongeval gebeurde rond half negen op de E40 tussen Jabbeke en Loppem in de richting van Brussel.

Een auto ging van de weg af en botste op een boom. Het voertuig vatte vuur.

Zelf blussen

Andere weggebruikers probeerden nog zelf de brand te blussen en de inzittenden uit het wrak te bevrijden. Dat verliep moeilijk maar ze konden toch de passagier eruit halen.

Voor de bestuurder kwam alle hulp te laat laat. Hij overleed ter plekke.

Het is onduidelijk hoe het ongeval is gebeurd. Er was net een zware regenbui gevallen maar het is niet zeker of dit aan de basis ligt van het ongeval.