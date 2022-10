Dode vinvis wellicht gezonken

Het dier drijft sinds vrijdagnamiddag enkele kilometers in zee voor de kust van Nieuwpoort en dreef af richting Zeebrugge. De dode vinvis is niet zichtbaar vanaf de kust en moet dus dieper in zee gelokaliseerd worden. Dat is noodzakelijk om aanvaringen met schepen te vermijden. Gisteren hebben verschillende patrouilles geprobeerd om de positie van het dier in kaart te brengen, maar het slechte weer gooide roet in het eten. De zoektocht werd stopgezet. Het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) waarschuwde daarop alle schepen voor het risico op aanvaring met het dier.

Nog steeds geen spoor

Ondertussen gaat de zoektocht alweer een hele dag verder, maar is er nog steeds geen spoor van de dode vinvis. "De kans bestaat dat het kadaver sneller is afgedreven dan we hadden voorspeld. Het gebeurt niet vaak dat een walviskarkas ronddobbert op zee, dus moeten we ons behelpen met voorspellingsmodellen voor bruinvissen of zeehonden. Dat kan een verklaring zijn. In dat geval is het al lang Zeebrugge gepasseerd en dobbert het nu in Nederlandse wateren", zegt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). "Het is ook niet uitgesloten is dat het kadaver door de opbouw van gassen is opengescheurd en gezonken."

Verder acht Moreau de kans klein dat het karkas nog in Belgische wateren opduikt gezien de vele actoren die in de zoektocht betrokken zijn.

