Voor de kust van Blankenberge is een dierlijk kadaver opgemerkt. Het zou gaan om een dode gewone vinvis, een vrij groot exemplaar.

"Uit die simulaties blijkt dat het kadaver wellicht in de loop van de nacht zal aanspoelen, ergens tussen Oostende en Zeebrugge," aldus Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Waar het dier vandaan komt en hoe het in Belgische wateren is terecht gekomen is nog onduidelijk.