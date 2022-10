Dode vinvis van radar verdwenen

Het dier drijft sinds vrijdagnamiddag enkele kilometers in zee voor de kust van Nieuwpoort en dreef af richting Zeebrugge. De dode vinvis is niet zichtbaar vanaf de kust en moet dus dieper in zee gelokaliseerd worden. Dat is noodzakelijk om aanvaringen met schepen te vermijden. Gisteren hebben verschillende patrouilles geprobeerd om de positie van het dier in kaart te brengen, maar het slechte weer gooide roet in het eten. De zoektocht werd stopgezet. Het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) waarschuwde daarop alle schepen voor het risico op aanvaring met het dier.

Zoektocht hervat

Zaterdagochtend kon de zoekactie naar het kadaver hervat worden. De buik van het dier zit vol gas, waardoor het kadaver zou moeten blijven drijven en dus gelokaliseerd kan worden. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verwacht dat het dier zal aanspoelen voor de kust van Zeebrugge en Blankenberge.

