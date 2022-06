Dode meeuwen in Nieuwpoort blijken besmet met vogelgriepvirus

De dode meeuwen in het havengebied van Nieuwpoort , zijn wel degelijk besmet het vogelgriepvirus. Dat blijkt na onderzoek van het federaal voedselagentschap FAVV.

Het FAVV heeft stalen onderzocht van dode meeuwen uit Nieuwpoort, Oostende, Lombardsijde en Mariakerke. Extra veiligheidsmaatregelen voor de pluimveesector zijn niet nodig. Het FAVV raadt aan om de geldende regels goed na te leven.

Sinds het weekend troffen wandelaars veel zieke en dode meeuwen aan, vooral in Nieuwpoort. Maar dat was ook zo in Noord-Frankrijk en Nederland.