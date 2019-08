Dode dolfijn aangespoeld in De Haan

Gisterenavond is op het strand van De Haan een dode dolfijn aangespoeld. Het dier was twee meter lang en al in verregaande staat van ontbinding.

De bulldozer van de gemeente haalde de dolfijn weg en nadat het door Jan Haelters van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen onderzocht is, wordt het naar de Universiteit van Gent gebracht.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “De stranding gebeurt uitgerekend op het ogenblik dat in ’t Schelpestik (Vosseslag 131) de zeer succesvolle tentoonstelling loopt over de verschillende zeezoogdieren die door de jaren heen aanspoelden in De Haan-Wenduine. Centraal daar staat Antonius, de vinvis die in oktober vorig jaar aanspoelde op het strand van de Vosseslag (De Haan). De tentoonstelling trok nu al meer dan 10.500 bezoekers en loopt nog tot het einde van de maand.”