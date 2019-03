Documentaire van Ieperlinge geselecteerd voor festival in Nyon

Het VAF Wildcardproject "We Will Remember Them" van Annabel Verbeke heeft een uitnodiging op zak voor de vijftigste editie van Visions du Réel, het internationaal documentairefestival in het Zwitserse Nyon (5-13 april). Verbeke is afkomstig uit Ieper.

"We Will Remember Them" is een lange documentaire over de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Ieper en omstreken. Voor die film reisde Verbeke door het herinneringslandschap van de Westhoek en stuitte zij op de meest uiteenlopende en soms zelfs tegenstrijdige manieren van herdenken.

"We Will Remember Them" zal in Zwitserland zijn internationale première beleven als speciale vertoning tijdens de slotavond van het documentairefestival. Annabel Verbeke werd in 2010 al bekroond met een VAF Wildcard voor haar afstudeerproject "Les enfants de la mer/mère", een korte documentaire over een de Zeevaartschool Ibis, voor jongens met een moeilijke thuissituatie of gedragsproblemen.

