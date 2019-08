Dochter slachtoffer Zonnebeke: "papa deed ook veel goede dingen"

De familie van het slachtoffer van de burenruzie in Zonnebeke kan nog niet vatten wat gisteravond is gebeurd.

Yana, zijn 19-jarige dochter woont bij haar vader, maar was niet thuis op het moment van de feiten. "Misschien heeft hij inderdaad wel voor overlast gezorgd, maar de man deed ook veel goeie dingen", zegt ze. "Als iemand een vijs of een bout nodig had, schoot hij meteen in actie. Hetzelfde als er iets vermaakt moest worden. Mijn papa zag het leven positief in. Hij fleurde mij op, zo zal ik hem herinneren".

Zoon

Ook zoon Yoni, die 36 is en in Boezinge woont is erg onder de indruk. "Ik heb er geen woorden voor. Ik begrijp niet hoe iemand zoiets kan doen. Je kon aan mijn vader alles vragen"

Lees en bekijk ook: