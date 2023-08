Dobbero bezorgt waterpret in tanks op Oude Leiearm

Waterratten dobberden zaterdag niet in hun kajak maar in metalen tanks op de oude Leiearm aan de Sluizenkaai in Menen. Het evenement Dobbero trok 860 bezoekers aan die op het water zowel culinair als cultureel ontspanden.

Toerisme Leiestreek hield zaterdag de eerste editie van Dobbero. Per twee, vier of zes kropen de ingeschreven deelnemers in een metalen tank. Daarin peddelden of dreven ze op de oude Leiearm langs andere tanks waar er poezië, muziek, zang of verhalen weerklonken. Ook de bar lag in het water en de groepen konden een brunch- of aperopakket bestellen. Zo waren zowel de volwassen als kinderen tevreden. Een van de tanks is door enkele mannen wel al gezonken maar de brandweer zal die in het najaar bovenhalen tijdens hun jaarlijkse duikoefening.

Watersferen

Alle 860 tickets voor het evenement aan de Sluizenkaai gingen de deur uit. Ook het vervolg van Dobbero op 9 september in Meulebeke is uitverkocht. Enkel voor de laatste vaart van de tanks in Avelgem, op zondag 17 september, is er nog plaats. Het initiatief hoort bij een nieuwe reeks evenementen van Toerisme Leiestreek die samen 'WaterSferen' vormen. "We zetten met Toerisme Leiestreek in 2023 namelijk volop in op het thema 'Vakantie aan het water'", vertelt voorzitter Claude Croes. De Leie, Schelde, Mandel en Oude Leie- en Scheldearmen doen allemaal dienst als decor.