Tom Debaillie zit in steeds nauwere schoentjes. Er zou volgens het Nieuwsblad, heel wat DNA van de Kortrijkzaan zijn aangetroffen op het lichaam van zijn vermoorde vader, de 90-jarige Frans Debaillie, een bekende dokter op rust.

Tom Debaillie heeft altijd zijn onschuld uitgeschreeuwd. Hij beweert dat hij op zondag 5 april zijn vader dood aantrof op de trappen van zijn kasteel De Mosscher in Kortrijk. De wetsdokter bevestigde dat de dokter door bruut geweld om het leven was gekomen. Het onderzoek van het parket bracht meteen de 56-jarige zoon Tom in het vizier, bijgenaamd Tom Spier. Een ex-bodybuilder, die bekend staat om zijn buitensporig gedrag. Het sporenonderzoek lijkt dat nu te bevestigen.

