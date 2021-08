Dj's en acrobaten zorgen voor afleiding op prikdag voor jongeren

Daarvoor werkt het samen met de organisatoren van Highlight Festival. Dj's zorgen voor een leuke sfeer en er zijn ook acrobaten aanwezig om voor de nodige afleiding te zorgen tijdens de prik. De jongeren kunnen kiezen tussen het Pfizer- of het Johnson & Johnsonvaccin.

Het Ieperse Highlight Festival hoopt dat veel jongeren zich vandaag laten vaccineren. Iedereen is welkom eind augustus, maar wie gevaccineerd is, bespaart zich op de festivalweide toch een hoop gedoe. Het moet een festival worden zoals voor corona.

Volgende week vrijdag is er een open prikdag in Poperinge. Daarvoor werkt het vaccinatiecentrum samen met jeugdhuis Den Couter onder de noemer "Get Your Lucky Shot". Jongeren kunnen dan zonder afspraak om hun vaccin komen.