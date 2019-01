Met sommige werken is hij maanden zoet. Meesterwerken van Djordy zijn de stadszichten van Sao Paulo en New York. Die stelt hij momenteel tentoon in Knokke.

Het is Djordys droom om ooit een aantal buitenlandse steden te kunnen bezoeken die hij heeft getekend. Maar hij wil vooral van tekenen zijn beroep maken.

