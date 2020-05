Dj speelt set in Wargemse kerk

'God Is A DJ', Faithless scoorde er jaren geleden al een wereldhit mee. Ook de Deerlijkse dj Michiel Cnudde waagde zich vrijdag aan een goddelijke dj-set: hij draaide vanuit de Sint-Amanduskerk in Waregem. Niet de eerste stunt van de dj, wel de meest spectaculaire.

Dj Michiel Cnudde uit Deerlijk ziet deze zomer tientallen events in het water vallen, maar blijft niet bij de pakken zitten. Via livestream brengt hij zijn dj-sets tot in de huiskamer, eerst vanuit zijn kot, nu meer en meer vanop locatie. Vrijdag stond een set vanuit de Sint-Amanduskerk op de markt van Waregem op het programma.

De deken keek in elk geval goedkeurend toe, zeker toen hij zag dat ook de koster een duit in het zakje mocht doen. De set bevatte namelijk ook een stuk waarin het kerkorgel gecombineerd werd met de muziek van dj Cnudde.

