DJ Icon is 19 en draait vanop een jetski aan snelheden tot 120 kilometer per uur. Dat doet hij niet terwijl hij aan het stuur zit, wel achterop de jetski. De muziek is te horen op een feestje in een zomerbar even verderop.

Met de stunt wil hij een wereldrecord vestigen. Al moet dat wel nog officieel erkend worden.

De DJ draaide eerder al vanuit een grote luchtballon, en droomt al van z'n volgende set in een stuntvliegtuig.