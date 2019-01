Dit zijn de zes West-Vlaamse finalistes voor Miss België

Morgenavond wordt in Plopsaland De Panne Miss België 2019 verkozen. Bij de 30 finalistes zijn er zes West-Vlaamse kandidates. De laatste West-Vlaamse winnares was de Brugse Romanie Schotte in 2017.

Dit zijn de zes West-Vlaamse kandidates in de finale.

Manon​ Vandemaele

Manon is afkomstig uit Desselgem en is wordt 19 in maart. Ze is studente haarzorg. Bekijk haar Facebookpagina.

Meryam Chekrad

Meryam (21) is afkomstig uit Menen en werkt als kelner. Bekijk haar Facebookpagina.

Nathalie​ Desplancke

Nathalie Desplancke is afkomstig uit Middelkerke en is 22. Ze is studente Vastgoed Makelaardij. Bekijk haar Facebookpagina.

Josephine-Charlotte​ Lecluyse

Josephine-Charlotte (19) uit Kuurne is studente Retail & Visual Merchandising. Bekijk haar Facebookpagina.

Michelle Vermeersch

Michelle (18) uit Harelbeke is studente Mode. Bekijk haar Facebookpagina.

Emily Van Eeckhoutte

Emily Van Eeckhoutte (19) is afkomstig uit Ardooie. Ze is studente Handelswetenschappen. Bekijk haar Facebookpagina.