Dit zijn de populairste voornamen van 2020

DIT IS DE TOP 5 BIJ DE JONGENS:

Jules (68 geboren)

Louis (68 geboren)

Arthur (67 geboren)

Noah (53 geboren)

Leon (51 geboren)

DIT IS DE TOP 5 BIJ DE MEISJES:

Olivia (65 geboren)

Amélie (55 geboren)

Anna (52 geboren)

Mila (50 geboren)

Marie (49 geboren)

NOAH EN OLIVIA IN VLAANDEREN

In heel Vlaanderen zijn Noah en Olivia het populairst. In de loop van 2020 kregen 288 meisjes de naam Olivia (tegenover 343 in 2019). Op plaats twee staat Mila (263) (en Milla 20). Op de derde plaats volgt Marie (257). Emma (252) en Ella (234) vervolledigen de top 5. Bij de jongensnamen is Noah (351) de populairste. Hij stond vorig jaar nog op de derde plaats. Arthur was vorig jaar de winnaar en staat nu op de tweede plaats (295 in 2020 tegenover 338 in 2019). Nieuwkomer Jules (285) springt van de achtste plaats in 2019 naar de derde plaats in 2020. Finn (279) en Lucas (277) vervolledigen de top vijf.

(lees verder onder de foto)

Jules-Juul-Jul

De top drie van jongensnamen ziet er puur fonetisch anders uit. 'Jules' wint.

392 jongens heten Jules (285), Juul (86) of Jul (21). 367 jongen heten Noah of Noa (16) en 366 jongens Lucas of Lukas (89).

Bekende namen

Dit jaar kregen 9 jongens de naam Archie, (4 in 2019) en 10 de naam Harry. Er werden ook 68 Charles’ geboren (50 in 2019). Al heeft dat wellicht meer met voetbal dan met monarchie te maken. Er werden 3 Elon’s geboren, 12 jongens heten Connor (4 in 2019).

Bij de meisjes zijn er in 2020 131 Billies geboren en 54 Dua’s (vorig jaar 9).



Dit jaar gaf niemand zijn zoon de naam Donald, 7 jongens kregen de naam Joe.

(lees verder onder de foto)

Epidemiologische impact?

De naam Marc of Mark werd dit jaar 15 keer gegeven, even vaak als vorig jaar. In 2019 kregen 8 meisjes de naam Erika of Erica. Dit jaar waren dat er 6. 18 jongens kregen de naam Pierre tegenover 11 vorig jaar.

Kanttekening

Deze top is opgemaakt op 28 december 2020. Bij de cijfers zijn nog niet alle baby’s geteld die in het buitenland geboren werden met domicilie in het Vlaams Gewest. Ook bestaat de kans dat de kinderen geboren in de laatste dagen van het jaar de top nog kunnen beïnvloeden.